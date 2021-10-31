Лучшие упражнения, которые сожгут жир

Вам не понадобятся тренажёры, заниматься можно дома и на улице.

Бёрпи с отжиманием

Регулярное выполнение бёрпи тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает выносливость, развивает дыхательную систему и координацию.

Зашагивания на куб

Если цель — похудеть, выполнять зашагивания стоит попеременно, чередуя правую ногу с левой.

Выпады с поворотом корпуса

Это продвинутый вариант классического упражнения, требующий максимум координации, баланса и энергии. Он не только тренирует мышцы, но и растягивает их.

Рывок и толчок штанги

Это упражнение для продвинутых. При выполнении работает всё тело, наибольшую нагрузку получают мышцы спины, ног, рук и плеч.

Прыжки на скакалке

Один из лучших способов жиросжигания и поддержания тела в тонусе. Упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани, что уменьшает риск развития остеопороза.

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С их помощью можно не только похудеть, но и прокачать организм.