Не забудьте про QR-код, отрицательный ПЦР и сертификат о вакцинации.
Мероприятия отменили, но почему бы не прогуляться на свежем воздухе или отправиться поближе к природе? В столице и области можно пробежаться по музеям, заповедникам или сходить в зоопарк.
Сюда туристы едут отдыхать, восстанавливаться и дышать морским воздухом. Но ограничения в регионах серьёзные: для въезда потребуются QR-код, отрицательный ПЦР и сертификат о вакцинации.
Если вам нужно поправить здоровье, приезжайте сюда. Заселиться в гостиницу или здравницу можно без QR-кода, но в учреждения с медлицензией нужно предоставить справку от врача и флюорографию.
Здесь будет чем заняться любителям активного отдыха. В Чечне и Дагестане можно насладиться видами на Аргунское ущелье и Сулакский каньон, а также попробовать блюда местной кухни.
Это идеальное место для многодневного трекинга. Можно добраться до красивейших водопадов, покататься на квадроциклах, а потом отдохнуть в домике в лесу.
Взберитесь на гору Белуха, отправьтесь в поход вокруг Телецкого озера или съездите в одну из алтайских здравниц – туда пока можно попасть без QR-кода. Но после 15 ноября он потребуется.
Перед поездкой обязательно уточняйте, какие ограничения действуют в регионе, куда вы планируете поехать. Всё может измениться в любой момент.