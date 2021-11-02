6 советов для тех, кто много ест

В напряжённые моменты еда воспринимается как источник позитивных эмоций.

Избавьтесь от проблемы

Осознание — первый шаг на пути к её решению. Нужно разобраться, что провоцирует бесконтрольное поглощение пищи, и исключить этот фактор, будь то усталость, одиночество или ссора с близкими.

Займитесь спортом

Физическая активность поднимает настроение, даёт прилив энергии. А значит, это незаменимый помощник в борьбе с эмоциональным напряжением. Не зря спортивные и подтянутые люди меньше подвержены стрессу.

Уберите с глаз всё вредное

Вместо привычных конфет положите в тарелку фрукты и полезные перекусы.

Не забывайте отдыхать

Посвящайте хотя бы полчаса в день расслаблению. Это может быть медитация, дыхательные практики или горячая ванна при свечах. Такой отдых поможет исключить переедание и достичь гармонии с собой.

Не садитесь на диету

Питайтесь правильно, но периодически позволяйте себе что-нибудь вкусненькое. Главное в этом деле — умеренность.

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Чтобы снять напряжение, необязательно срываться на фастфуд.