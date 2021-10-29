Пить натощак сразу после пробуждения — полезная привычка. Но есть несколько «правил».
Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения.
Завтракать нужно не менее чем через 30 минут после употребления стакана воды.
Вода должна быть негазированной и чистой, но некипячёной.
Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая, талая вода.
Температуру воды надо подбирать в зависимости от цели. Рассмотрим несколько вариантов.
Раздражает слизистую желудка и стимулирует организм вырабатывать энергию.
Преимущество: бодрит.
Улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение.
Омолаживает и очищает организм, ускоряет метаболизм.