Как правильно пить воду?

Пить натощак сразу после пробуждения — полезная привычка. Но есть несколько «правил».

Выпивать стакан воды необходимо в течение 10 минут после пробуждения.

Завтракать нужно не менее чем через 30 минут после употребления стакана воды.

Вода должна быть негазированной и чистой, но некипячёной.
Подойдёт фильтрованная, бутилированная, родниковая, талая вода.

Температуру воды надо подбирать в зависимости от цели. Рассмотрим несколько вариантов.

Холодная вода (15-20 градусов)

Раздражает слизистую желудка и стимулирует организм вырабатывать энергию.
Преимущество: бодрит.

Вода комнатной температуры (20-27 градусов)

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение.

Тёплая вода (35-40 градусов)

Омолаживает и очищает организм, ускоряет метаболизм.