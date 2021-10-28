У сборной Канады уникальная форма для Олимпиады

Съёмные детали и варежки на верёвочке.

Коллекцию подготовил канадский бренд lululemon. Работа велась целых 18 месяцев.

Все элементы в коллекции выполнены из материалов, которые отводят влагу и сохраняют тепло.

Основные цвета — красный для постоянного использования и комплекты цвета слоновой кости для церемонии закрытия.

Один из самых ярких элементов — парка-трансформер, которую можно носить четырьмя способами. Съёмные детали превращаются в шарф или дорожную подушку.

lululemon экипирует и паралимпийскую сборную. Экипировку для спортсменов с инвалидностью проверяли отдельно.

Дополняют образы шапки, варежки на верёвочке и сумка.