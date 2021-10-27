Рассказываем, чем могут быть чреваты даже бег и плаванье.
У бегунов чаще всего страдают колени, надкостница и ахиллово сухожилие, а также от ударов об асфальт чернеют ногти на ногах.
Активные движения при регулярной нехватке дыхания и контакте с хлорированной водой провоцируют нездоровое учащённое сердцебиение, что приводит к развитию патологий сердца.
Они сталкиваются со всевозможными судорогами и защемлениями. Также во время долгого заезда у них могут неметь конечности, а после появляются вздувшиеся вены.
Спортсмены часто сталкиваются с болями в позвоночнике и поражением суставов: артритами, артрозами и т. д.
У девочек возникают проблемы с желудком из-за изнуряющих диет и травмы связок, которые долго заживают. Также у них часто болит поясница из-за микротравм позвоночника и возникает сколиоз.
Внутренний мир тоже стоит вашего внимания. Не обходите его стороной.