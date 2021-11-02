Как замотивировать самого себя?

6 принципов, которые помогут справиться самостоятельно.

Не бойтесь поражений

Неудачи — отличный вектор к улучшению. Именно там, где не получилось, надо усилиться.

Тянитесь к лучшему

Это неизбежно приведёт вас к личностному росту и покорению новых вершин.

Не зацикливайтесь

Позволяйте себе отдыхать. Это единственный способ не перегореть на старте.

Радуйтесь мелочам

Расставьте на своём пути маленькие цели и обязательно празднуйте их достижение. Вам понравится и захочется ещё.

Разговаривайте с собой

Именно доверие к себе позволит отделить зёрна от плевел и расставить приоритеты.

Разреши себе результат

Часто мы даже представить не можем, что можем иметь то, к чему так долго идём. Разрешите себе добиться цели.