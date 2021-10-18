Ван Дамму — 61: как оставаться в отличной форме?

6 секретов актёра и спортсмена. Спойлер — начинать нужно уже сейчас.
Ван Дамм тренируется через день: один день – тренировка, второй – восстановление. Три раза в неделю занимается кардиоупражнениями.
Он является мастером боевых искусств и владеет навыками кикбоксинга и карате.
Ван Дамм нечасто употребляет в пищу мясо. Говяжий стейк раз в месяц — его максимум.
После тренировки актёр обязательно делает растяжку. Это помогает мышцам быстрее восстановиться за счёт уменьшения выделения молочной кислоты.
Актёр питается маленькими порциями по 6-8 раз в день. Он уверен, что при редких приёмах пищи организм сохраняет 70% жира, а при частых — метаболизм улучшается и организм откладывает только 30% жира.