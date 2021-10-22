Они ежедневно разрушают стереотипы о «неженской» силе и выносливости.
Свои первые шаги в боксе девушка начала делать в 13 лет, а теперь, преодолев многие трудности, является мастером спорта международного класса и трёхкратной чемпионкой России по боксу.
В юности девушка занималась конным спортом и даже стала кандидатом в мастера спорта, а сегодня это её хобби. Настоящее спортсменки связано с авто- и мотогонками.
Валерия — вратарь сборной России по хоккею с шайбой, которая выступает за нижегородский «СКИФ». В сезоне-2020/2021 её назвали лучшим игроком женской хоккейной лиги.
Оксана Гришина — первая и единственная на сегодняшний день женщина-спортсменка в России, которая завоевала карту IFBB для участия в конкурсе IFBB Olympia.
В 2018 году девушка выиграла первенство России по карате, после чего стала выступать за сборную. Спортсменке всего 21 год, поэтому её профессиональные успехи только начинаются.
Юлия играет за ЖФК ЦСКА Москва, в составе которого успела дважды стать чемпионом России. Спортсменка родилась в Казахстане, поэтому выступает в защите сборной страны.