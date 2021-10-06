Как выглядеть максимально ярко этой осенью?

6 элементов одежды против серости и холода.

Ветровка

Уже несколько сезонов ветровка в ретроварианте находится в обязательном списке стилистов. Есть большая вероятность, что мы увидим её в трендах ещё и весной.

Меховые наушники

Такой аксессуар из детства точно выделит вас из толпы и позволит согреть уши в осеннюю ветреную погоду.

Шапка

Подбирайте её к любым образам, сочетая с общей цветовой палитрой или используя как акцент. Шапка может сделать вашу осень не только тёплой, но и стильной.

Дождевик

Посмотрите, каким ярким может быть октябрь. Дождевик убережёт вас от дождя и добавит цвета вашей ленте в «Инстаграме».

Зонт

Самый вечный осенний элемент можно подобрать в цвет аксессуаров или оставить в качестве яркого моноакцента.

Утеплённый жилет

В этом сезоне его надевают и с классическими образами, и с полюбившимися всем на карантине спортивными костюмами.