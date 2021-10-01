7 маленьких шагов к большой цели.
Не зря говорят, что утро мудренее вечера. Хороший сон восстанавливает нас не только физически, но и морально.
Да, в наше время это большая роскошь — позволить остаться наедине с собой. Но только так мы можем посвятить время себе.
Начать с малого, чтобы планирование вошло в привычку. Отличная привычка, которая поможет не только глобально, но и в быту.
В гардеробе или в фотоплёнке главное — начать, эффект цепной реакции гарантирован.
Поговорить с родным человеком, который поддержит любое ваше начинание — одна из лучших мотиваций, чтобы довести дело до результата.
Знать, куда ты двигаешься, — важно, но представлять себя с результатом в руках — не менее продуктивно. Вот так мы устроены.