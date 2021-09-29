7 баскетболистов НБА с безукоризненным стилем

Звёзды, которые в жизни сияют не меньше, чем на главном паркете мира.

Крис Пол

Один из самых высокооплачиваемых игроков ассоциации тщательно подходит к своему стилю, выбирая детали, находящиеся в тренде.

Бен Симмонс

Австралийский баскетболист, может, и не показывает нужной результативности, но всегда радует поклонников своими стильными образами.

Рассел Уэстбрук

Один из самых эпатажных героев ассоциации любит яркие принты и аксессуары, которые делают любой образ запоминающимся.

Джеймс Харден

Главный бородач баскетбола всегда выбирает экстравагантные образы и яркие цвета, а также не пренебрегает необычными аксессуарами.

Келли Убре

Амбассадор Converse полностью оправдывает свой статус, миксуя классические кеды с любым аутфитом — от классики до авангарда.

Леброн Джеймс

Король на площадке продолжает образ и вне паркета. Самые актуальные тренды и яркие коллаборации сразу находят отражение в гардеробе баскетболиста. 

Д’Анджело Расселл

Разыгрывающий «Миннесоты» отличается особенной любовью к классическому стилю. Он комбинирует его с трендовой обувью и аксессуарами.