Спортивные активности, с которыми этой осенью скучать точно не придётся.
Где и когда: 2 октября в Битцевском лесу.
Преодолейте дистанцию вместе с четвероногим другом. Порода и размер не важны — 2 км сможет преодолеть каждый!
Где и когда: 3 октября в Битцевском лесу.
Забег на свежем воздухе по пересечённой местности — отличный вариант встретить осень. Дистанции от 2 до 8 км, можно без проблем выбрать подходящую.
Где и когда: 9 октября на набережной Сочи.
Закройте сезон триатлона на «железной» дистанции в 226 км.
Где и когда: 10 октября в центре Казани.
Давно хотели увидеть столицу Татарстана? Забег — отличная возможность и посмотреть на достопримечательности, и испытать себя на прочность.
Где и когда: 9 октября на стадионе «Лужники».
Единственный массовый забег в столице после захода солнца. Пробегите 10 км в сиянии мерцающих огней и проводите последние летние ночи.
Где и когда: 16-17 октября на автодроме Сочи.
Облака из дыма совсем скоро заволокут прибрежный город. Скорость, драйв, эмоции победы — всё это на финале российской дрифт-серии.
Где и когда: 24 октября в центре столицы.
Попробуйте покорить полумарофонскую дистанцию. А если пока не готовы к таким подвигам — пробегите 5 км в самом сердце Москвы.