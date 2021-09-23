6 фильмов о силе спорта

Собрали картины, которые мотивируют и вдохновляют. Даже в такую дождливую погоду.

«12 могучих сирот», 2021

Фильм основан на реальных событиях. История футбольного тренера, подарившего новую жизнь 12 сиротам.

«Эдди «Орёл», 2015

Неуклюжий мальчик в очках мечтает попасть на Олимпиаду. История силы духа с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях.

«В погоне за ветром», 2019

История девочки из глубинки, которая осмелилась мечтать о самом престижном конном турнире.

«Ford против Ferrari», 2019

Биографический фильм о противостоянии больших конкурентов и жажде скорости.

«Гол!», 2005

Главный герой исполняет мечту всей своей жизни — становится профессиональным футболистом.

«Шахматист», 2019

Жерар Депардье в доброй картине о бедном мальчике и его большой мечте.