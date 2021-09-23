Собрали картины, которые мотивируют и вдохновляют. Даже в такую дождливую погоду.
Фильм основан на реальных событиях. История футбольного тренера, подарившего новую жизнь 12 сиротам.
Неуклюжий мальчик в очках мечтает попасть на Олимпиаду. История силы духа с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях.
История девочки из глубинки, которая осмелилась мечтать о самом престижном конном турнире.
Биографический фильм о противостоянии больших конкурентов и жажде скорости.
Главный герой исполняет мечту всей своей жизни — становится профессиональным футболистом.
Жерар Депардье в доброй картине о бедном мальчике и его большой мечте.