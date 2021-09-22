7 пар кроссовок для осени

Подобрали модели, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Reebok Club C Double Geo

Кроссовки из натуральной кожи с яркой высокой подошвой можно носить и в офис, и на прогулку. Вот она — новая классика.

Jordan Delta 2

Обновлённая футуристическая модель, в которой есть и практичность материалов, и яркий дизайн.

Converse Berkshire Boot Cold Fusion

Кеды из искусственной кожи с тёплой подкладкой и противоскользящей подошвой станут вашим верным другом этой осенью.

adidas by Stella McCartney Treino Mid

Эти функциональные и стильные кроссовки меняют представление о практичности светлой обуви.

Puma Suede mayu  leather trainers

Обновлённая культовая модель может претендовать на вашего фаворита на каждый день за счёт премиальных материалов и стильного узнаваемого силуэта.

Nike Air Max 2021

Производители называют модель революционной за счёт новой подушки Air. Ко всему прочему, на 20% эта обувь состоит из переработанного сырья.

AMBUSH Leather Mix Hi-Top

Модель сделана из гладкой кожи и дополняется большими резиновыми накладками. Это позволит носить обувь не только в сухую погоду, но и не бояться дождя.