Им недостаточно армии поклонников в реальной жизни, теперь за ними следят миллионы.
Российский боец рассказывает своим поклонникам о тренировках, предстоящих боях, делится фотографиями с друзьями и с известными личностями.
Хоккеист в соцсетях показывает обычную жизнь — фото в кругу друзей или с семьёй. Иногда Александр делится с фанами фотографиями своих детей и рассказывает про их увлечения.
Российская теннисистка демонстрирует стильные наряды, делится фотографиями из путешествий и, конечно, никуда без видео тренировок.
Гимнаст активно ведёт свой инстаграм-аккаунт и даже YouTube-канал, на котором публикует влоги с соревнований и различные челленджи.
Португальский футболист создаёт преимущественно спортивный контент — видео с матчей и фото с тренировок. Но редкие фотографии с сыном заслуживают отдельного внимания.
Боец показывает в соцсетях свою обычную жизнь, иногда не связанную со спортом. Здесь есть место еде и тренажёрам, но особое внимание привлекают фото в классических костюмах или с голым торсом.