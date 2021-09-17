6 спортсменов с психическими расстройствами

Завышенные ожидания, груз ответственности и жёсткий график могут сыграть со спортсменами злую шутку.

Кевин Лав, панические атаки

Баскетболист признался, что начал регулярно посещать психотерапевта, который помог ему найти ключи к решению проблем.

Серена Уильямс, послеродовая депрессия

Теннисистка справилась с тяжелейшим расстройством и призывает других матерей не страдать в тишине и одиночестве.

Себастьян Дайслер, хроническое разочарование

От постоянных неудач у немецкого футболиста развилось хроническое разочарование, вследствие чего он завершил карьеру в 27 лет.

Майкл Фелпс, депрессия

Самый титулованный олимпийский чемпион справился с сильнейшей депрессией и после завершения карьеры выступает перед людьми со своей историей преодоления.

Брендон Маршалл, расстройство личности

Звезда американского футбола страдает пограничным расстройством личности и даже проходил курс лечения, а теперь помогает другим бороться с недугом.

Дэвид Бекхэм, синдром навязчивых состояний

Болезнь выражается в патологическом стремлении наводить чистоту и расставлять вещи в строгом порядке. ВОЗ признала болезнь одним из 10 самых изнурительных недугов.