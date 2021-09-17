Завышенные ожидания, груз ответственности и жёсткий график могут сыграть со спортсменами злую шутку.
Баскетболист признался, что начал регулярно посещать психотерапевта, который помог ему найти ключи к решению проблем.
Теннисистка справилась с тяжелейшим расстройством и призывает других матерей не страдать в тишине и одиночестве.
От постоянных неудач у немецкого футболиста развилось хроническое разочарование, вследствие чего он завершил карьеру в 27 лет.
Самый титулованный олимпийский чемпион справился с сильнейшей депрессией и после завершения карьеры выступает перед людьми со своей историей преодоления.
Звезда американского футбола страдает пограничным расстройством личности и даже проходил курс лечения, а теперь помогает другим бороться с недугом.
Болезнь выражается в патологическом стремлении наводить чистоту и расставлять вещи в строгом порядке. ВОЗ признала болезнь одним из 10 самых изнурительных недугов.