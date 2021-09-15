Модные названия спортивных вещей. Теперь стыдно не знать

Мы больше не говорим «штаны» и «кофты», у каждого изделия есть своё название.
Лёгкая непробиваемая куртка из плотной ткани с капюшоном, которая надевается через голову и не имеет обычного разреза с застёжкой спереди.
Брюки свободного кроя, с мягкой резинкой на талии и на щиколотках, которые часто называют трениками.
Дословно — это футболка с рукавами. Чаще всего его делают из лёгкой ткани для удобства в процессе тренировки.
Лосины, которые не просто обтягивают тело, но ещё и оказывают сдавливающий пружинящий эффект, обеспечивая компрессию.
Кофта из плотного трикотажа с круглым воротником и резинкой на рукавах и нижнем краю.
Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани, особенно актуальный ранней осенью. Защитит от дождя, но не очень практичен во время тренировки.
Это спортивный бюстгальтер, который поддерживает грудь, избавляя её от амплитудных колебаний во время тренировки. Ткань впитывает пот и выводит его на поверхность, где он быстро высыхает.