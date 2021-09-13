Кто из звёзд посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Матч, на котором собрался весь свет Голливуда.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Пара заняла интровертное место, но даже и там папарацци смогли запечатлеть их образ. Лео был в синей рубашке и брюках, в солнцезащитных очках и бейсболке с принтом LA, а также не забыл про маску.

Пол Уэсли

Актёр выбрал basic-образ из серой футболки, тёмных джинсов и такой же куртки. Дополнил аутфит чёрной бейсболкой с логотипом турнира и солнцезащитными очками.

Мария Шарапова

Российская теннисистка появилась в строгом белом платье с объёмными рукавами-воланами.

Бред Питт

Актёр для соревнований выбрал синюю базовую толстовку, серые брюки и белую панаму. Из аксессуаров можно заметить солнцезащитные очки и часы.

Рами Малек

Актёр выбрал синий классический костюм, но вместо рубашки предпочёл футболку в цвет. Дополнил образ солнцезащитными очками.

Брэдли Купер

Брэдли подобрал одежду синих оттенков: рубашка и футболка одного голубого цвета и джинсы.

Бен Стиллер

Актёр появился на трибунах в чёрном костюме с поло такого же цвета.

Спайк Ли

Кинорежиссёр выделялся на фоне остальных гостей финала турнира. На нём была оранжевая кофта, поверх которой Спайк надел синюю футболку с аббревиатурой нью-йоркской спасательной организации.