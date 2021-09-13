Кто из звёзд посетил финал US Open между Медведевым и Джоковичем

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне

Пара заняла интровертное место, но даже и там папарацци смогли запечатлеть их образ. Лео был в синей рубашке и брюках, в солнцезащитных очках и бейсболке с принтом LA, а также не забыл про маску.