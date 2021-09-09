Как узнать свою норму по задержке дыхания?

Проверим, насколько вы готовы к погружению.
В идеале этот показатель должен держаться в районе 50-60 секунд.
Для девушек этот показатель — 40-45 секунд.
С возрастом умение надолго задерживать дыхание только улучшается.
Для 7-11 лет – 30-35 секунд.
Для 12-15 лет – 40-45 секунд.
Для 16-17 лет – 45-50 секунд.
Атлеты могут продержаться под водой дольше.
Норма для мужчин: 65-75 секунд и более.
Норма для женщин: 45-55 секунд и более.
Сделайте вдох, выдох, а затем вдох на уровне 85-95% от максимального. Плотно закройте рот и зажмите нос пальцами.