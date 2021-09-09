Как узнать свою норму по задержке дыхания?

Сколько сможет продержаться под водой ребёнок?

С возрастом умение надолго задерживать дыхание только улучшается.

Для 7-11 лет – 30-35 секунд.

Для 12-15 лет – 40-45 секунд.

Для 16-17 лет – 45-50 секунд.