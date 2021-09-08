Мария Саккари: четвертьфиналистка US Open и её стильные образы

Сильнейшая теннисистка Греции магически перевоплощается за кортом.
В 2018 году Мария предпочитала облегающие платья и высокие каблуки на каждом из выходов в свет.
Этот образ стал одним из самых ярких в фотосессии для греческого Vogue летом 2020 года.
Для благотворительного вечера Dior этим летом Мария выбрала греческие мотивы как дань месту, где она родилась.
На новогоднем балу в 2019 году теннисистка сияла ярче всех. Правда, непонятно: благодаря платью или спутнику.
Ещё один нежный образ для Vouge Greece, который очень естественно пришёлся к лицу спортсменке.