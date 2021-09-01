Как выглядит новая коллекция ZARA и спортивного бренда Spalding

Выбрали самые яркие образы новой коллекции.

Брюки-Джоггеры

Представлены в мужской линейке, но можно смело забирать и в женский гардероб. В коллекции также есть свитшот в цвет.

Платье поло с воротником

Отличный самостоятельный предмет гардероба, который можно дополнить и белыми кроссовками, и лодочками в цвет.

Футболка с эффектом потёртости

Классная базовая футболка с двумя логотипами Spalding — маленьким на груди и большим на спине.

Поло в стиле колор-блок

Поло представлено в вариации с длинными рукавами и отлично вписывается в стиль casual.

Жаккардовый жакет

V-образный вырез отлично дополняет баскетбольный орнамент и претендует на главное место в вашем ежедневном осеннем гардеробе.

Толстовка с эффектом потёртости

Наш личный фаворит коллекции — одновременно яркая и универсальная вещь этой осенью. Деталь в виде баскетбольного мяча на рукаве придаёт толстовке особую изюминку.