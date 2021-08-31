В первый месяц осени у вас ещё будет возможность залезть в воду.
Где и когда: 2-5 сентября на ВДНХ
Он будет посвящён всему, что связано с водой. Вас будут ждать лекции, мастер-классы и шоу с использованием технологий виртуальной реальности.
Где и когда: 4 сентября в Лужниках
Одно из самых долгожданных событий в мире экстрима вновь прогремит над городом. Впервые в летнем исполнении и под открытым небом.
Где и когда: 10-12 сентября в Красной поляне
Если дистанции на более чем 100 км вас не пугают, то вам стоит сюда заглянуть.
Где и когда: 11 сентября в Шуколово
Соревнование, не требующее дополнительного объяснения. Всё предельно ясно. Трасса, препятствия и вы. Не пробовали? Чего ждём?
Где и когда: 12 сентября в Лужниках
380 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег. Может показаться не сложным, но смеётся тот, кто смеётся последним.
Где и когда: 12 сентября на Гребном канале
Более тысячи человек выйдут на заключительные заезды на сапах совсем скоро. Присоединяйтесь.
Где и когда: 18 сентября в «Басманном дворе»
Кластер примет у себя любителей Америки 70-х годов. Вас будут ждать классические машины того времени и уникальные кастом-проекты.
Где и когда: 19 сентября под Волоколамском
Это ли не чудо, посмотреть на то, как машинки с картинок борются за время лучшего круга?
Где и когда: 25 сентября в клубе Main Stage
Фестиваль сёрферов — это место, где можно найти братьев по духу, проникнуться идеей свободы и послушать хорошую музыку.