Взять на тренировку и приобщиться к люксу.
Создана совместно с 24Bottles. Стильная тара в металлическом цвете дополнена чехлом из кожи телёнка с регулируемым ремнём на плечо. Логотип размещён как на крышке, так и на чехле.
Она выполнена в характерном для бренда минималистическом стиле и украшена узнаваемым буквенным логотипом внизу корпуса.
Вся поверхность бутылки украшена кристаллами, а сама она создана из 100% хрусталя и 100% металла. Тара обладает функциональной цепочкой. Такую бутылку точно можно использовать как аксессуар.
Стальная бутылка с палладиевой отделкой и мотивом Dior Oblique выглядит как предмет искусства. Её удобно носить в чехле из телячьей кожи белого цвета.
В новой коллекции бренда представлены повседневные предметы. Этим бренд хотел подчеркнуть, что аромат №5 делает каждый день особенным.
Алюминиевая тара создана совместно с SIGG. Выполнена в чёрном цвете и дополнена буквенным логотипом внизу.