Что нужно не забыть взять с собой на долгую пробежку?

С этими вещами вам будет намного комфортнее.
Нельзя допустить сухости во рту и жажды, поэтому пить нужно небольшими порциями каждые 15-20 минут.
GPS позволит определить скорость движения и подсчитать дистанцию, а пульсометр проанализирует сердечный ритм. Благодаря им вы будете знать, как улучшить свои результаты.
Необходимая часть экипировки для бегуна. Повязка, кепка, бафф, балаклава, тонкая или толстая шапка — нужно подобрать то, что будет соответствовать погоде.
Кажется, что это логично, но обувь должна быть подобрана исходя из физических особенностей спортсмена.
Есть специальные рюкзаки для пробежек, которые не будут мешаться в процессе. А если вы вдруг не планируете брать с собой воду, можете сложить необходимое в поясную сумку.