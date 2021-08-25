Сколько овощей нужно есть в день и почему?

Разбираемся вместе со специалистом по функциональному интегративному питанию Алиной Оршанко.
Помогают снизить риск сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и проблем с желудочно-кишечным трактом.
ВОЗ рекомендует съедать минимум 400 г овощей и фруктов в день разных цветов.
А в других исследованиях говорится о 5-7 порциях в день (порция равна 100 г).
Увеличивайте количество овощей постепенно, если раньше в вашем рационе их было мало. Иначе это может вызвать нежелательные последствия для желудочно-кишечного тракта: вздутия, боли в животе и т. п.