Сколько должна отжиматься женщина в разном возрасте?

Девочкам всегда сложнее с этим упражнением, но вдруг вы — исключение.

17 лет: 9-16 раз

В этом возрасте угасает интерес к профессиональному спорту, поэтому многие девочки уходят в фитнес. Тренировки здорово подойдут для формирования самооценки.

20 лет: 9-17 раз

Ставьте рекорды, закладывайте фундамент здоровья и красоты. Вам подойдут любые физические нагрузки. Отличное время, чтобы пробежать марафон!

30 лет: 4-13 раз

Большую часть времени занимает семья и работа. Однако не забывайте про здоровье и красоту. Быстрые интенсивные тренировки отлично подойдут при таком ритме жизни.

40 лет: 3-10 раз

Физическая активность помогает эффективно бороться со стрессами. Добавляйте в свою жизнь 20-30 минут бега в день. Силовые нагрузки будут полезны для укрепления костей.

50 лет: 2-8 раз

Уделите особое внимание сердечно-сосудистой системе и костям. В этот период люди активно набирают вес. Йога, лёгкий бег и силовые – ваш выбор.

60 лет: 3-7 раз от скамьи

Следите за лишним весом и тонусом мышц. Физическая активность помогает снизить уровень сахара, улучшает работу суставов. Вам подойдут ходьба, суставная зарядка и лёгкая растяжка.