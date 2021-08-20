Дети великих спортсменов, которые пошли по их стопам

Громкие истории успеха в спорте имеют и громкие продолжения.

Лука Зидан (футбол)

Триумф 20-летнего Луки Зидана состоялся в марте 19-го года, когда отец во второй раз выпустил его в ворота «Реала» вместо травмированного Куртуа.

Макс Ферстаппен (Формула-1)

Сын известного гонщика Йоса Ферстаппена сегодня занимает 2-ю позицию в чемпионской гонке.

Бронни Джеймс (баскетбол)

Бронни Джеймс держит в руках баскетбольный мяч с 4-го класса, поэтому он решил пойти по стопам отца.

Диана Дэвис (фигурное катание)

Дочь Этери Тутберидзе тоже решила ступить на лёд. По настоянию матери и других тренеров Диана ушла в танцы на льду.

Нико Али Уолш (бокс)

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, недавно отправил первого соперника в нокаут в своём дебютном поединке.

Шариф О’Нил (баскетбол)

В детстве Шариф вовсе не отдавал предпочтение баскетболу и любил кататься на скейтборде. Симпатия к этому виду спорта проснулась в 13 лет.