Громкие истории успеха в спорте имеют и громкие продолжения.
Триумф 20-летнего Луки Зидана состоялся в марте 19-го года, когда отец во второй раз выпустил его в ворота «Реала» вместо травмированного Куртуа.
Сын известного гонщика Йоса Ферстаппена сегодня занимает 2-ю позицию в чемпионской гонке.
Бронни Джеймс держит в руках баскетбольный мяч с 4-го класса, поэтому он решил пойти по стопам отца.
Дочь Этери Тутберидзе тоже решила ступить на лёд. По настоянию матери и других тренеров Диана ушла в танцы на льду.
Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, недавно отправил первого соперника в нокаут в своём дебютном поединке.
В детстве Шариф вовсе не отдавал предпочтение баскетболу и любил кататься на скейтборде. Симпатия к этому виду спорта проснулась в 13 лет.