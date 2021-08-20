Попробуйте выполнить свою норму!
В этом возрасте гормоны зашкаливают, а энергия переполняет. Занимайтесь физической нагрузкой не менее часа в день.
В этот период достигаются наилучшие результаты, и парни становятся чемпионами в боксе, борьбе, самбо, дзюдо. Организм готов к интенсивным силовым нагрузкам.
Сидячий образ жизни уже сказывается на организме. Самое время противостоять этому. Тренировки будут заряжать энергией для максимальной продуктивности.
Физических нагрузок становится совсем мало. Люди начинают набирать лишний вес и терять мышцы. Силовые и кардио – отличный способ омоложения организма.
Исключите экстремальную физическою нагрузку. Особое внимание заслуживает сердечно-сосудистая система. Выбирайте лёгкий бег, ходьбу или плавание.
Умеренная физическая активность необходима для суставов и костей. Ходьба, суставная зарядка, лёгкая растяжка.