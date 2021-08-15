Как менялся Арнольд Шварценеггер с годами и как выглядит сейчас

Путь от бодибилдера к советнику президента США в фотографиях.
Сразу после армии Шварценеггер увлекается культуризмом, снимается в спортивной рекламе и выигрывает свой первый громкий титул.
7-й титул «Мистер Олимпия» и завершение карьеры в мире бодибилдинга.
В этом году выходит «Конон-варвар», сделавший Арни мировым секс-символом.
В 1988 Шварценеггер основывает международный конкурс бодибилдеров «Арнольд Классик» и продолжает пропагандировать спорт.
А он только начинает свой политический путь и избирается на пост губернатора Калифорнии.
Железный Арни продолжает политическую карьеру, будучи переизбранным на 2 срок, параллельно выходит фильм «Неудержимые» с его участием.
Арни продолжает поддерживать свою физическую форму и показывать спортивные достижения в своём Instagram. 30 июля ему исполнилось 74 года.