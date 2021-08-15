Как менялся Арнольд Шварценеггер с годами и как выглядит сейчас

Путь от бодибилдера к советнику президента США в фотографиях.

1967 год — «Мистер Вселенная»

Сразу после армии Шварценеггер увлекается культуризмом, снимается в спортивной рекламе и выигрывает свой первый громкий титул.

1980 год — окончание карьеры культуриста

7-й титул «Мистер Олимпия» и завершение карьеры в мире бодибилдинга.

1982 год — рассвет актёрской карьеры

В этом году выходит «Конон-варвар», сделавший Арни мировым секс-символом.

Начало 90х — пик актёрской карьеры и успех в бизнесе

В 1988 Шварценеггер основывает международный конкурс бодибилдеров «Арнольд Классик» и продолжает пропагандировать спорт.

2003 год — «Терминатору» — 56

А он только начинает свой политический путь и избирается на пост губернатора Калифорнии.

2010 — Неудержимый

Железный Арни продолжает политическую карьеру, будучи переизбранным на 2 срок, параллельно выходит фильм «Неудержимые» с его участием.

2021 год — попробуй повтори

Арни продолжает поддерживать свою физическую форму и показывать спортивные достижения в своём Instagram. 30 июля ему исполнилось 74 года.