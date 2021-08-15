Не знаете, что взять с собой на пикник или в поход? Ловите чек-лист!
Любое наше действие тратит нашу энергию. Вода и лёгкий перекус позволят поддерживать себя в тонусе и дотянуть до большого приёма пищи.
Вы точно захотите сделать привал в каком-нибудь приятном местечке и разлечься на травке.
Подвижные игры на открытом воздухе – всегда отличный способ отвлечься от рутины.
А эти атрибуты походной жизни вообще незаменимы. С ними можно настрогать щепу для костра, открыть баночку сгущёнки или даже бутылочку вина.
Погода — один из главных факторов, который легко может изменить ваш досуг вне стен дома. Запаситесь небольшим зонтиком, он легко спасёт вашу прогулку в экстренном случае.
Как говорят врачи и учёные, мы получаем 80% информации глазами. Берегите их, это не сложно.
Летнее солнце очень коварное. Поэтому лучше иметь в арсенале один из этих головных уборов. Да и во внешний вид помогает добавить индивидуальности.