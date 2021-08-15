Список необходимых вещей для похода на природу

Не знаете, что взять с собой на пикник или в поход? Ловите чек-лист!

Вода и перекус

Любое наше действие тратит нашу энергию. Вода и лёгкий перекус позволят поддерживать себя в тонусе и дотянуть до большого приёма пищи.

Подстилка или коврик

Вы точно захотите сделать привал в каком-нибудь приятном местечке и разлечься на травке.

Бадминтон, мяч или фрисби

Подвижные игры на открытом воздухе – всегда отличный способ отвлечься от рутины.

Нож и штопор

А эти атрибуты походной жизни вообще незаменимы. С ними можно настрогать щепу для костра, открыть баночку сгущёнки или даже бутылочку вина.

Зонт

Погода — один из главных факторов, который легко может изменить ваш досуг вне стен дома. Запаситесь небольшим зонтиком, он легко спасёт вашу прогулку в экстренном случае.

Солнцезащитные очки

Как говорят врачи и учёные, мы получаем 80% информации глазами. Берегите их, это не сложно.

Панама или кепка

Летнее солнце очень коварное. Поэтому лучше иметь в арсенале один из этих головных уборов. Да и во внешний вид помогает добавить индивидуальности.