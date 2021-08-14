Что категорически нельзя делать перед тренировкой?

Эти действия могут быть опасными для организма!
Алкоголь и сигареты замедляют реакции, повышают давление и мешают восстановлению мышц. Как итог в нетрезвом состоянии можно придавить себя штангой и заработать проблемы с сердцем.
В первом случае вы можете упасть в обморок от нехватки энергии, во втором из-за тяжести в желудке вы не сможете заниматься.
Вода помогает обмену веществ, а также охлаждает организм после перегрева на тренировке.
Если у вас упадок сил, снижение аппетита, мышечная боль, вероятно, организм не успевает восстанавливаться от тренировки. Возьмите длинный отдых, иначе результаты резко пойдут вниз.
Отложите тренировку, если плохо себя чувствуете! Организм в этот период находится в режиме экономии. Системы борются с вирусом, иммунитет ослаблен.