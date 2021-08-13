Как на самом деле выглядят ваниль, бергамот, кунжут?

Зожники немало внимания уделяют питанию, но даже их может удивить «первозданный» вид некоторых продуктов.
Многим нравится чай с бергамотом, но не все знают, что он из себя представляет. На самом деле это цитрусовый, похожий на лайм.
Популярную крупу делают из цветов гречихи. Из неё же получают гречневую муку, а пчёлы используют её пыльцу для изготовления мёда.
Специя, без которой не обходится сладкая выпечка, растёт в виде стручков. Именно из них, засушивая, получают палочки ванили.
Семена кунжута, которыми посыпают выпечку и не только, прячутся в мохнатых зелёных стручках.
Большинство называют миндаль орехом, на самом деле же деле это косточка особого вида слив.
Эту едва ли не самую популярную в мире пряность получают из коры вечнозелёного дерева.
Эти орехи растут вместе с плодоножкой, похожей на грушу. Её, кстати, тоже можно есть — имеет кисловатый, немного вяжущий вкус.
На кухне, конечно, используют корень имбиря. Но не все знают, как растение выглядит на поверхности. Цветёт имбирь редко, но красиво.