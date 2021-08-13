Как выглядят топовые фитнес-блогеры?

Эти красотки с блеском совмещают спорт с другими сферами жизни, и у них есть чему поучиться!

Настя Миронова

Возраст: 27 лет
Настя известна как модель, фитнес-тренер и бизнес-леди. Ей удалось достичь успеха в каждой из этих сфер.

Лера Чекалина

Возраст: 28 лет
Лерчику легко удаётся сочетать воспитание детей, бизнес и спорт. А её «Инстаграм» – настоящее произведение искусства!

Катя Усманова

Возраст: 31 год
Чемпионка России по фитнес-бикини и финалистка турнира «Арнольд Классик» уже завершила спортивную карьеру. Но до сих пор мотивирует подписчиков классной фигурой.

Яна Логвина

Возраст: 41 год
Тренироваться и заниматься собой Яна начала в 37 лет! Только посмотрите, каких она добилась результатов.

Вика Демидова

Возраст: 42 года
После родов Вике удалось сделать свою фигуру ещё лучше, чем было до. В своём «инстаграме» она с удовольствием делится секретами с подписчиками.