Чем отличаются виды молока?

Разобрались, стоит ли брать кофе на соевом.
В 100 мл:
54 ккал / 3,3 г белков / 1,8 г жиров / 5,7 г углеводов.
В нём содержатся особые вещества, обладающие противораковыми свойствами, — изофлавоны.
В 100 мл:
51 ккал / 18,6 г белков / 53,7 г жиров / 13 г углеводов.
В нём много мононенасыщенных жирных кислот, белков, клетчатки, марганца и витамина E.
В 100 мл:
60 ккал / 0,1 г белков / 1,3 г жиров / 12,2 г углеводов.
Богатый источник углеводов, имеет характерный сладкий вкус и наименее аллергичен среди растительных аналогов.
В 100 мл:
138 ккал / 1,81 г белков / 13,08 г жиров / 3,46 г углеводов.
Обладает противомикробным и противогрибковым действием за счёт содержащихся в нём кислот.
В 100 мл:
65 ккал / 3,2 г белков / 3,6 г жиров / 4,8 г углеводов.
Содержит кальций, фосфор, белок, витамины A, D, E и K. А отказываются от него в основном из-за непереносимости лактозы.