Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?

Попробуйте выполнить свою норму ГТО!

17 лет: 9-14 раз

В этом возрасте вырабатывается большое количество гормонов, влияющих на развитие мышц и скелета. ВОЗ рекомендует высокую физическую нагрузку.

20 лет: 10-15 раз

Это лучший возраст для создания мышечного фундамента. Именно здесь достигаются самые крутые результаты.

30 лет: 5-12 раз

В этот период карьера занимает основную часть времени. Сидячий образ жизни начинает плохо сказываться на организме. Проводите короткие интенсивные тренировки.

40 лет: 4-9 раз

В этом возрасте люди склонны набирать лишний вес из-за снижения физической активности. Происходит естественная потеря мышечной массы.

60 лет: 2-6 раз

В этом возрасте мышцы слабеют, и мы сталкиваемся с различными недугами. Откажитесь от большой нагрузки в пользу лёгкого бега или ходьбы.