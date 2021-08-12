Сколько должен подтягиваться мужчина в разном возрасте?

Попробуйте выполнить свою норму ГТО!
В этом возрасте вырабатывается большое количество гормонов, влияющих на развитие мышц и скелета. ВОЗ рекомендует высокую физическую нагрузку.
Это лучший возраст для создания мышечного фундамента. Именно здесь достигаются самые крутые результаты.
В этот период карьера занимает основную часть времени. Сидячий образ жизни начинает плохо сказываться на организме. Проводите короткие интенсивные тренировки.
В этом возрасте люди склонны набирать лишний вес из-за снижения физической активности. Происходит естественная потеря мышечной массы.
В этом возрасте мышцы слабеют, и мы сталкиваемся с различными недугами. Откажитесь от большой нагрузки в пользу лёгкого бега или ходьбы.