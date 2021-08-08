Список самых красивых мест в мире для роупджампинга

Готовьтесь рассказывать о впечатлениях всем вокруг!

Эльтюбю, Кабардино-Балкария

Около посёлка Эльтюбю возле Чегемских водопадов оборудовано самое высокое место для прыжков с верёвкой на Кавказе. Будете рядом — загляните.

Пляж Навагио, Греция

Знаменитая на весь мир бухта кораблекрушений. И, конечно, там есть экзит для прыжка. И не обязательно с верёвкой.

Долина Лаутербруннен, Швейцария

Домики нескольких деревушек в долине выглядят игрушечно в сравнении с отвесными скалами Альп. Понимаете, о чём мы?

Живописный мост, Москва

Не подумайте, что с моста легко прыгнуть в любой день недели. Для такой шалости нужны веские причины и согласования.

Мост Pont de la Сaille, Франция

Исторический мост-рекордсмен. Виды с него смогут заворожить любого, даже искушённого путешественника-экстремала.

Глечершлухт, Швейцария

Туда непросто добраться, но оно того стоит. С поисками экзита проблем будет не так уж и много.

Железнодорожный мост в Манихино, Москва

Сложно встретить экстремала, который бы не делал свой первый прыжок там.