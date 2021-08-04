Что ни в коем случае нельзя делать в горах?

Это может быть опасно для жизни!

Не забирайтесь на незнакомые скалы

Мы понимаем, что охота за лайками в соцсетях заведёт куда угодно. Но без специальных навыков и экипировки скалы не покоряют.

Не сходите с маршрута

Чаще смотрите по сторонам и сверяйтесь с картой. Ещё вам помогут метки и указатели на маршруте. Уверяем, в этом случае горячий ужин у вас точно будет.

Не гуляйте в горах по ночам

Нет ничего постыдного в том, чтобы вернуться в лагерь. Конечно, у вас в копилочке будет на одну удивительную историю меньше, но это даже к лучшему.

Не разводите огонь в палатке или близко к ней

Палатки шьют из синтетики, а она вспыхивает очень быстро. Хотя и горит красиво.

Не кричите на животных

Не вымещайте гнев на безобидных птицах и енотах, они не смогут вам ответить. Если вам хочется неприятностей, выбирайте визави посерьёзнее. Как насчёт тигра?