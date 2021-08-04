Что ни в коем случае нельзя делать в горах?

Это может быть опасно для жизни!
Мы понимаем, что охота за лайками в соцсетях заведёт куда угодно. Но без специальных навыков и экипировки скалы не покоряют.
Чаще смотрите по сторонам и сверяйтесь с картой. Ещё вам помогут метки и указатели на маршруте. Уверяем, в этом случае горячий ужин у вас точно будет.
Нет ничего постыдного в том, чтобы вернуться в лагерь. Конечно, у вас в копилочке будет на одну удивительную историю меньше, но это даже к лучшему.
Палатки шьют из синтетики, а она вспыхивает очень быстро. Хотя и горит красиво.
Не вымещайте гнев на безобидных птицах и енотах, они не смогут вам ответить. Если вам хочется неприятностей, выбирайте визави посерьёзнее. Как насчёт тигра?