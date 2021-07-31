5 музыкантов, фанатично поддерживающих свой спортивный клуб

Их голоса на спортивном стадионе можно услышать не только в микрофон.

Jay Z

Он не только поддерживает  Brooklyn Nets на трибунах, но и являлся её совладельцем и сертифицированным спортивным агентом.

Леван Горозия

L’One — преданный фанат московского «Локомотива». И, несмотря на то что сам рэпер в юности играл в баскетбол, его часто можно увидеть на трибунах в Черкизово.

Drake

Рэпер родом из Торонто и поддерживает Raptors многие годы. Его часто можно встретить в первых рядах, ругающегося со звёздами противоположных команд.

Василий Вакуленко

Рэпер Баста многие годы болеет за столичный клуб. Он даже посвятил ему песню «Мама, мы ЦСКА», которая когда-то была хитом среди поклонников красно-синих.

Михаил Боярский

Его шляпа и «Зенит» стали неразлучными много лет назад. Музыкант является бессменным символом клуба, его даже рисуют на Питерских стенах.