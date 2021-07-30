5 способов сделать свои тренировки более экологичными

Придерживаясь этих правил, мы делаем шаг к сохранению природы.

Выбирайте тренировки на свежем воздухе

Это сэкономит много электричества и разнообразит процесс.

Продавайте и меняйте спортивный инвентарь

Если вам что-то не подошло, не торопитесь откладывать инвентарь в дальний ящик — предложите его другим и сами обратите внимание на то, что можно приобрести у «коллег по цеху».

Замените пластиковые стаканчики на многоразовые бутылки для воды

Это позволит сократить употребление пластика, а вам – выделиться при помощи индивидуального аксессуара в виде бутылки.

Выбирайте одежду и обувь из перерабатываемых материалов

Сегодня в этом нет дефицита — это главный тренд последних лет.

Используйте свои полотенца

А не одноразовые салфетки.

Приобретите несколько комплектов одежды

Это позволит не запускать стиральную машинку полупустой и сократит потребление воды.

Сдавайте отслужившую одежду на переработку

К тому же дома всегда сохранится порядок.