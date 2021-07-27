5 незабываемых мест для трекинга в России

Надевайте рюкзаки и вперёд!

Байкал

Обойдите озеро по нескольким тропам, зацепив сразу два региона России, загляните на термальные источники и посмотрите на редкие растения и животных.

Алтай

Заберитесь повыше в горы, чтобы увидеть ледники. А если вам повезёт, сможете издалека рассмотреть снежного барса!

Камчатка

Прогуляйтесь в Долину Гейзеров или заберитесь на один из вулканов – их тут много!

Кавказ

Посмотрите сразу несколько водопадов, спуститесь в ущелье или поднимитесь на плато с великолепным видом. А если вы жить не можете без гор, вас будет ждать Эльбрус.

Плато Маньпупунёр

Приезжайте посмотреть на одно из семи чудес России — Столбы выветривания. По одной из легенд раньше эти огромные глыбы были великанами.