Как приготовить ПП-сырники с малиновым соусом?

Отлично подойдут на завтрак или полдник — можно взять с собой на учёбу или в офис.

Вам понадобятся:

творог 5% — 200 г;
рисовая мука — 3 ст. л.;
кокосовый сахар — 1 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кокосовое масло;
малина — 200 г;
кокосовый сахар — 1 ст. л.

В творог разбиваем яйцо.

Далее кокосовый сахар (или любой другой подсластитель).

Затем высыпаем рисовую муку.

Тщательно всё перемешиваем до однородности.

Мокрыми руками лепим шарики и выкладываем их на доску, посыпанную рисовой мукой (из такого количества ингредиентов получается шесть сырников).

Жарим на кокосовом масле на медленном огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки.

Для соуса берём малину (можно как свежую, так и замороженную).

Добавляем к ней кокосовый сахар и ставим на плиту. Варим до жидкого однородного состояния и с помощью блендера превращаем в пюре. Постоянно помешивая, варим ещё немного до густоты.

Выкладываем сырники на тарелку. Подаём вместе с соусом.

Готово! Можно украсить блюдо веточкой мяты.