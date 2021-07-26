Не надо так: почему нельзя принимать контрастный душ после тренировки?

Рассказывает тренер, основательница центра дыхательной гимнастики и здоровья Елена Толкач.
После тренировки температура повышается, усиливается потоотделение, учащается кровообращение. Контрастный душ в период потоотделения и обезвоживания может вызвать низкое давление и головокружение.
Такой душ провоцирует увеличение кровеносных сосудов и приводит к блокированию крови на периферии и снижает её возврат к сердцу. У людей с аномально низким давлением может вызывать тошноту и слабость.
Слишком холодная вода может «сдавливать» кровеносные сосуды, слишком горячая — вызвать расширение. Вследствие чего могут возникнуть проблемы с притоком крови к мозгу.
После тренировки душ должен быть тёплым. Контрастный препятствует терморегуляции и не даёт телу остыть. Как следствие — учащенное сердцебиение, которое может привести к проблемам со здоровьем.
Контрастный душ может спровоцировать ригидность мышц шеи (повышенный тонус, затрудняющий их подвижность). Она часто развивается после чрезмерных физических нагрузок или неправильного восстановления.
Однако пропускать душ не стоит — токсины, выделяемые с потом во время занятий, остаются на коже и могут вызывать кожные заболевания. Контрастный душ можно принять через 30 минут после тренировки.