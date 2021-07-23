5 мест в Москве, где можно оставить вещи перед пробежкой

А после тренировки вас будут ждать стакан прохладной воды и душ!

Nike Box MSK

Где: Парк Горького.
Цена: бесплатно. Нужна регистрация на сайте Nike Box.
Исследуйте аллеи Парка Горького и горки Нескучного сада.

Беговой магазин Stride

Где: м. Фрунзенская.
Цена: бесплатно.
Отсюда рукой подать до Воробьёвых гор и Кремля.

RunLab

Где: м. Таганская, м. Смоленская, м. Спортивная, м. Крылатское.
Цена: бесплатно.
Набережные, Садовое кольцо или Крылатские холмы — куда побежите вы?

Северный и Южный спортивные центры

Где: м. Лужники.
Цена: 200 рублей.
В вашем распоряжении стадион и 3 км беговой дорожки вдоль Лужнецкой набережной.

Adidas RUNBASE

Где: м. Лужники.
Цена: 490 рублей.
До Москва-Сити и обратно — ваш идеальный лонгран.