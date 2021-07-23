А после тренировки вас будут ждать стакан прохладной воды и душ!
Где: Парк Горького.
Цена: бесплатно. Нужна регистрация на сайте Nike Box.
Исследуйте аллеи Парка Горького и горки Нескучного сада.
Где: м. Фрунзенская.
Цена: бесплатно.
Отсюда рукой подать до Воробьёвых гор и Кремля.
Где: м. Таганская, м. Смоленская, м. Спортивная, м. Крылатское.
Цена: бесплатно.
Набережные, Садовое кольцо или Крылатские холмы — куда побежите вы?
Где: м. Лужники.
Цена: 200 рублей.
В вашем распоряжении стадион и 3 км беговой дорожки вдоль Лужнецкой набережной.
Где: м. Лужники.
Цена: 490 рублей.
До Москва-Сити и обратно — ваш идеальный лонгран.