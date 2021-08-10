Сразу 5 фасонов спортивных брюк

Это раньше были только треники, теперь нужно потрудиться, чтобы выбрать.

Джоггеры

Брюки свободного кроя, с мягкой резинкой на талии и на щиколотках.

Карго

Для этих брюк характерны широкий свободный крой, обилие карманов и других деталей.

Тайтсы

Не путайте с лосинами — эти не просто обтягивают тело, но ещё и оказывают сдавливающий пружинящий эффект, обеспечивая компрессию.

С лампасами

Контрастные лампасы сделают ярче и смелее любой образ, а также визуально удлинят ноги.

Прямые или клёш

Очень актуальные модели в этом сезоне. Подойдут приверженцам классического стиля и любителям консервативных силуэтов.