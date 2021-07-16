Не надо так: почему нельзя запивать еду водой

Рассказываем о негативных последствиях привычки вместе с нутрициологом.

Алёна Степанова

Член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, эксперт проекта «Московское долголетие».
Специалист по коррекции аутоиммунных заболеваний, финалист премии «Нутрициолог года — 2020».

Разбавляется желудочный сок

Когда вы запиваете еду водой, пища хуже переваривается, появляются тяжесть, дискомфорт в желудке, неприятный запах изо рта.

Хуже перерабатываются питательные вещества

Если запивать еду, организм хуже усваивает витамины и минералы. Из-за чего возникают дефициты в организме и различные заболевания.

Плохо переваривается белок

Недостаточное количество белка в организме может привести к железодефициту, в результате чего возникают проблемы с щитовидной железой, выпадают волосы, нарушается гормональный фон.

Появляются тяжесть и дискомфорт

Из-за воды пища плохо переваривается, поэтому возникают вздутие и метеоризм.

Нарушается микробиом кишечника

Это может приводить к снижению иммунитета и, как следствие, к различным заболеваниям.