6 самых популярных футболистов ЕВРО в сети

Сейчас они на слуху у всех, но за этими игроками следят не только во время турнира.

Криштиану Роналду

Кажется, «Инстаграм» может доплачивать ему за каждую публикацию, потому что нет второго человека, за которым следят 312 млн пользователей.

Килиан Мбаппе

На француза всё время охотятся европейские футбольные гиганты, а это значит, что и вам будет за чем последить в сети. Сейчас у Килиана 54 млн подписчиков.

Рахим Стерлинг

Стерлинг сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы вывести Англию в первый финал крупного турнира с 1966 года. Заходите к нему в «инстаграм», там есть на что посмотреть.

Поль Погба

Эксцентричный француз периодически радует своих подписчиков стильными луками и снимками с тренировок. За французом следят почти 46 млн пользователей.

Гарри Кейн

Еще один англичанин — лидер сборной Англии. Ему не надо себя рекламировать, чтобы заинтересовать новых подписчиков. 11 млн фолловеров — таковы будни Гарри Кейна.

Александр Зинченко

Почти полтора миллиона человек следят за Александром. Игрок «Манчестер Сити» делится не только рабочими моментами, но и радует нас всех снимками семьи и отдыха.