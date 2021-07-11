Сейчас они на слуху у всех, но за этими игроками следят не только во время турнира.
Кажется, «Инстаграм» может доплачивать ему за каждую публикацию, потому что нет второго человека, за которым следят 312 млн пользователей.
На француза всё время охотятся европейские футбольные гиганты, а это значит, что и вам будет за чем последить в сети. Сейчас у Килиана 54 млн подписчиков.
Стерлинг сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы вывести Англию в первый финал крупного турнира с 1966 года. Заходите к нему в «инстаграм», там есть на что посмотреть.
Эксцентричный француз периодически радует своих подписчиков стильными луками и снимками с тренировок. За французом следят почти 46 млн пользователей.
Еще один англичанин — лидер сборной Англии. Ему не надо себя рекламировать, чтобы заинтересовать новых подписчиков. 11 млн фолловеров — таковы будни Гарри Кейна.
Почти полтора миллиона человек следят за Александром. Игрок «Манчестер Сити» делится не только рабочими моментами, но и радует нас всех снимками семьи и отдыха.