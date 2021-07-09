Как приготовить чиа-пудинг?

Отличный вариант низкокалорийного летнего десерта.

Вам понадобятся:

семена чиа — 200 г;
кокосовое молоко — 400 мл;
кокосовый сахар — 2 ст. л.;
спелое манго — 2 шт.

Сначала смешиваем сухие ингредиенты: семена чиа и кокосовый сахар.

Затем заливаем кокосовым молоком, тщательно перемешиваем и оставляем набухать 20-30 минут.

Очищаем два манго. Одно взбиваем блендером до состояния пюре, а второе нарезаем кубиками.

Собираем десерт. Сначала в порционные стаканчики добавляем немного чиа с молоком.

Сверху выкладываем пюре. Перемешивать не нужно.

Украшаем всё кубиками манго и по желанию — кокосовой стружкой. Готово!