Вам точно найдётся, куда сходить!
Когда: 18 июля.
Край, где легко узнать историю Сибири, увидеть уникальные древние находки и прогуляться по заповедным тропам. А также вкатить на гонке от Grand Fondo.
Когда: 12, 13, 15-17 июля.
Вас ждут несколько интереснейших программ групповых тренировок. Каждый найдёт себе занятие по душе.
Когда: 10 июля.
Незабываемый драйв, скорость и атмосфера велоспорта увлекут вас целиком и полностью, а татарский колорит ещё и вскружит голову.
Когда: 7 июля.
Соревнование на «полужелезной» дистанции, открывшее окно в Европу: 1,93 км — плавание, 90 км — велогонка, 21,1 км — бег.
Когда: 3-12 июля.
Канал в Крылатском превратился в настоящую арену. Лучшие гребцы покажут всё, на что они способны.
Когда: 31 июля.
Вы любитель автоспорта? Тогда вам необходимо поучаствовать в любительском time-attack чемпионате, который пройдёт на трассе Moscow Raceway.
Когда: 17 июля.
Отвлечься от работы, выместить агрессию и направить её в правильное русло. Всем знакомая гонка — единственная в этом сезоне.