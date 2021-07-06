5 стильных молодых теннисистов современности

Теннис настолько красив, что здесь не хватило места Надалю и Федереру.

Новак Джокович

Сербский теннисист является не только действующей первой ракеткой мира, но и крашем тысяч девушек.

Карен Хачанов

Российский теннисист, который остаётся стильным и за пределами корта, тщательно выбирая аутфиты даже для обычной прогулки.

Стефанос Циципас

Первый греческий теннисист, попавший в ТОП-10 мирового рейтинга, попадает в наш чат благодаря стильным образам и милой причёске.

Маттео Берреттини

Профессиональный теннисист из Италии не случайно попал в этот список — он очень любит трендовые вещи и всегда стильно выглядит.

Даниил Медведев

Российский теннисист – большой поклонник стиля casual и охотно демонстрирует его в своих социальных сетях.